Il medico sportivo Pino Capua parla al Corriere dello Sport della crisi infortuni che sta colpendo anche la Juventus: "Le nazionali ci sono sempre state. Sono aumentate le partite dei club, piuttosto. E’ fondamentale un confronto tra i medici delle squadre e delle nazionali, per capire come gestire i calciatori. Cristiano Ronaldo? è una forza della natura, un miracolo inspiegabile, anche in relazione all’età. Ha la capacità di capire i momenti delle partite: conoscendo il suo corpo, sa come e quando può permettersi certi gesti atletici”.