A TMW, Stefano Capozucca, ex dirigente sportivo, ha parlato di Paratici e della Roma: "Le squadre vanno in ritiro con gli stessi giocatori con cui hanno finito. È un mercato particolare. Mi aspetto qualcosa di importante dall’Inter per l’assalto alla Juventus. Juventus che da quello che cerco di immaginare aprirà un nuovo ciclo: non sarà rivoluzione, ma vedremo qualche cambiamento. Mi aspetto tanto dalla Fiorentina e anche dal Napoli. Paratici alla Roma? Rimarrà alla Juventus. La Juve è la Juve. Mi fa specie però che la Roma inizi un nuovo corso senza un direttore sportivo. Questo mi lascia perplesso. Vedremo...".