I giovani salvano la Juve contro il Team-K League. I bianconeri sono andati sotto di due reti contro la selezione del campionato coreana e a ritirarla su ci hanno pensato proprio due degli Under portati da Maurizio Sarri in Asia. Prima Simone Muratore ha pareggiato i conti segnando il gol dell'1-1, poi a 10' dalla fine, Matheus Pereira ha messo la firma su un vero e proprio capolavoro: tunnel in piena area di rigore e pallonetto. Gol da dieci e lode e che permette alla Juve di andarsene dall'Asia senza sconfitte ma con ancora diverse incognite.Le buone notizie, per la Juve, arrivano proprio dai giovani. Muratore, oltre alla rete, ha dimostrato di aver assimilato alcuni dettami chiave del nuovo corso sarrista. Ha segnato con un inserimento da lontano ma soprattutto, in fase di non possesso, ha saputo pressare alto, proprio come vuole il nuovo tecnico bianconero. Qualche bianconero che farà parte della prima squadra la prossima stagione ha dimostrato di non essere ancora così tanto avvezzo alla pressione alta predicata dall'allenatore toscano. "Sono felice del gol, per questa squadra darò sempre il massimo", ha dichiarato al termine dell'incontro il talentino bianconero Spettacolare, invece, il gol di Matheus Pereira. Una giocata maestrale che ha portato in dote il definitivo gol del pari. Entrambi saranno parte della rosa dell'Under 23 di Pecchia, una volta rientrati dalla tournée asiatica. Tra gli altri "baby" entrati in campo Pietro Beruatto (che ha iniziato bene salvo poi perdersi col passare dei minuti), Luca Coccolo e Stephy Mavididi che ha dato la scossa ai bianconeri cercando il gol dalla distanza con il risultato fermo sul 3-1 per i coreani. Da quel momento in poi la Juve ha ripreso coraggio trovando due gol nel giro di due minuti. Le buone notizie dalla corea arrivano dai giovani, per il resto c'è ancora da lavorare.@lorebetto