di Francesco Guerrieri

Bello il gol di Ronaldo. Bellissimo. Ha fatto il giro del mondo ed è stato l'argomento del giorno anche nel mondo del basket. Già, ma della magia di Dybala vogliamo parlarne? Cristiano ha "oscurato" il capolavoro che La Joya ha messo in mostra a Marassi: lancio lungo di Alex Sandro e volé di Paulo con Audero che si distende ma il pallone si infila sul palo più lontano.



LA MAGIA - Un altro, l'ennesimo coniglio tirato fuori da un cilindro che Dybala tiene in mano sempre con il sorriso sulle labbra. E' un momento nel quale gli riesce tutto, giocate pazzesche da vedere in loop. E pazienza se tutti sono stati lì a misurare a quanti centimetri ha saltato Ronaldo. Ha saltato quando un giocatore di NBA? OK, ma avete visto cosa ha fatto Dybala?! Un gol alla... Totti. Sì, ma dall'angolo opposto. Questione di prospettiva e istantanee di una partita che ha regalato la testa della classifica alla Juve. Paulo come Cristiano, anche l'argentino si è inventato una gran giocata.