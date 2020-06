e prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola domani sono tutte dedicate al botta e risposta a distanza tra Lazio e Juventus: prima la vittoria biancoceleste in rimonta contro il Torino che l'hanno portata a -1 dai bianconeri, poi il 3-1 di Sarri a Marassi contro il Genoa che hanno ristabilito la distanza di +4 punti sulla squadra di Inzaghi.



"Capolavori Juve" titola La Gazzetta dello Sport riferendosi alle tre magie di Dybala, Ronaldo e Douglas Costa che hanno regalato la vittoria alla Juve. Secondo il Corriere dello Sport invece le due squadre hanno fatto un "Figurone. Scudetto, entusiasmante testa a testa. Dybala e Immobile danno spettacolo". In taglio alto spazio anche per il nuovo acquisto Arthur: "Cara Juve, ci aspettano tante sfide".