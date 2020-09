La Juventus muove per riaprire lo Stadium. A commentare la richiesta del Piemonte di far entrare il 20% dei tifosi è stato il capogruppo del M5S alla Camera Simone Valente, che ai microfoni del Corriere dello Sport spiega: "Inizialmente ci sarà un'apertura limitata. Credo che la Juve indichi il percorso da seguire. Partiremo da piccole percentuali e poi, quando ci sarà un vaccino, ritorneremo alla normalità. La scorsa settimana è stato approvato alla Camera un ordine del giorno in cui il governo si imegna a valutare la possibilità di far accedere almeno agli abbonati. Ma non so se possa funzionare questa distinzione".