Un San Silvestro per nulla banale quello vissuto da José. L'allenatore dellaha infatti scelto di dedicare del tempo ai più bisognosi, alle persone in difficoltà sistemate nella sede delladella Capitale di via Marsala, nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Termini. Beni di prima necessità per la cena di ieri e per i giorni a venire per gli ospiti presenti nella struttura, ma anche una presenza fisica per portare in maniera tangibile la propria solidarietà a chi è più in difficoltà. Mourinho si è trattenuto per circa un'ora, prestandosi anche per qualche foto e per parlare con le persone presenti, e ha promesso che il suo impegno proseguirà pure nel 2022. Lo Special One ha poi diffuso un messaggio attraverso la propria pagina Instagram: "Buon Capodanno e buon 2022 a tutti. Ma per favore non fingete di non sapere, non dimenticate la realtà. Esistono sempre persone che hanno bisogno di te e hanno bisogno di tutti noi. Grazie alla Caritas per il lavoro fantastico che fate ogni giorno".