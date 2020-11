Trentasei gol nell’ultima stagione, due titoli di capocannoniere in tre anni, 106 reti in Serie A con la maglia della Lazio: numeri eloquenti, ma che non bastano ai bookmaker per fare di Ciro Immobile uno dei candidati principali al titolo di re dei bomber della stagione 2020-21. I tre gol realizzati in cinque presenze non sono un bottino disprezzabile, ma finiscono in secondo piano rispetto alla marcia impressionante di grandi campioni come Ibrahimovic (7 gol in 4 partite), Cristiano Ronaldo (5 in 3 partite) e Lukaku (5 su altrettante presenze). Un quadro che emerge chiaramente nelle quote degli analisti di Planetwin365, nel quale Ronaldo è il favorito assoluto a 2,70, Ibra lo segue a 3,75, e Lukaku è sul terzo gradino, a 4,50. Quanto a Immobile, per ora è lontano, a 10, superato anche da Belotti, offerto a 8,00. Alle spalle di Ciro restano Caputo (14), Zapata (19) e Muriel (21).