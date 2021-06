Quella di domani sera a Wembley, con calcio d’inizio ore 21,00, non sarà solo la sfida per il primato nel girone D tra Repubblica Ceca ed Inghilterra, ma anche quella tra due centravanti che stanno vivendo un inizio di competizione diametralmente opposto. Nonostante zero gol e zero tiri in porta nelle prime due sfide di questo Euro2020, secondo i betting analyst di 888sport.it, Harry Kane resta il favorito per sbloccare il match - mettendo a segno la sua prima rete dell’Europeo - tanto che un suo gol che sblocchi l’incontro vale 4,10 la posta. Quota 6,00, invece, per Raheem Sterling, unico giocatore della nazionale di Southgate ad esser andato a segno finora. Se Kane non è ancora riuscito a sbloccarsi, molto meglio ha fatto finora Patrik Schick, capocannoniere della competizione insieme a Cristiano Ronaldo a quota tre reti e già in grado di sbloccare entrambi i match disputati finora. Il primo gol dell’incontro dell’attaccante ex Roma, infatti, è in quota su 888sport a 11,00, mentre vale 21 volte la posta la prima rete del centrocampista della Sampdoria, Jakub Jankto.