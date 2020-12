Li ha segnati entrambi su rigore, ma i due gol di Cristiano Ronaldo al Barcellona hanno comunque impressionato i bookmaker. Lo si capisce dalla nuova lista di candidati al titolo di capocannoniere di Champions League, presentata dagli analisti di Planetwin365 dopo la fine della fase a gironi. CR7, che è stato re dei bomber di Champions per ben sette volte, ha saltato per il Covid le prime due partite, è rimasto a secco nella terza e ha messo a segno 4 reti nelle ultime tre, avvicinandosi ai quattro che capeggiano attualmente con sei centri la classifica cannonieri: il norvegese Haaland (B. Dortmund), Neymar (Psg), Rashford (United) e il compagno di squadra Morata. Le quote indicano ora il portoghese come quarto favorito, a 8,50. Lo precedono lo stesso Haaland (4,75), Lewandowski (tre gol finora, quota 5,75) e Neymar (6,50). Ovviamente, sono valutazioni che risentono anche della minore o maggiore possibilità dei rispettivi club di andare fino in fondo. La quota di Immobile, ad esempio, è molto alta (23), anche se ha già segnato 5 volte, questo perché la sua Lazio secondo i bookmaker rischia seriamente di fermarsi agli ottavi. Un po’ in ribasso le azioni di Leo Messi (3 reti), dato a 13. Meglio di lui sta Morata (11), peggio sono messi Mbappé (2 soli gol, a 14), Salah (3 gol, a 16) e Benzema (4 reti, a 16).