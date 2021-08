, centrocampista del Bordeaux che piace al Milan. Intervistato da Tuttosport, il capo scouting del club francese Yannick Stopyra ha detto: "Ho allenato Adrien quando era in un'accademia giovanile francese. Lo conosco molto bene. Lui ed Adli sono due giocatori diversi. Yacine è più offensivo, ma dovrebbe segnare di più. Rabiot è più esperto, ha più testa e esperienza tattica: dove lo metti, gioca. Per me Adli può essere un mix tra Rabiot e Ounas, che al Napoli non è andato bene ma è un giocatore con caratteristiche importanti. Yacine vanta la fase offensiva e la tecnica di Adam, più il fisico di Rabiot: può segnare di testa e può giocare anche partendo dalla sinistra".