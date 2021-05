Sui compagni di tifo, il capo dei Drughi Mocciola ha spiegato: "Non sono pregiudicati, è tutta gente che al mattino si alza e va a lavorare". E sulle pressioni a Pairetto, il dirigente bianconero addetto ai tifosi, rivela: "Noi l’avevamo presa come una mancanza di rispetto: gente a farsi il culo per la Juve ore e ore e non dicono neanche grazie. Ho sempre scontato tutto, e dagli episodi sono stato assolto. Per molte società i tifosi sono un patrimonio, per la Juve quasi un fastidio".