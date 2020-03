Ops Tancredi mi ha bloccato.

Mr Tancredi blocked me.



— Claudio Albanese (@klaustorino) March 13, 2020

Ops. Ci risiamo. Il capo della comunicazione della Juventus, Claudio Albanese, ha twittato... una notizia. Non di certo importante, ma con una sua valenza ben precisa. "Ops, Tancredi mi ha bloccato", scrive lo stretto collaboratore di Andrea Agnelli, che se la ride e che utilizza il linguaggio universale del 'non sento, non vedo e non parlo'. Del resto, con un blocco su Twitter diventa ben difficile farlo. Tutto questo si è scatenato dopo l'ammonizione di Albanese nei confronti del giornalista di BeINSports arrivata via social nella giornata di ieri: leggi qui la notizia.