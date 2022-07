Capitolo difesa: la Juve ragiona e si muove. Con De Ligt in uscita, i bianconeri cercano un sostituto e spingono per un top. Come scrive la Gazzetta, "la strategia bianconera è in continua evoluzione. Ovviamente molto dipende anche dalle scelte del difensore olandese, al centro di un’asta internazionale. Ma è chiaro che i vertici juventini prima di lasciarlo andar via vogliono avere le idee chiare sull’identità del suo successore. Ecco perché la corsa per Koulibaly riempie ancora i pensieri di Cherubini. Ora come ora la strada è in salita, ma nessuno a Torino vuol desistere prima del dovuto. È vero che le superpotenze straniere hanno argomenti economici temibili, ma sinora nessuno ha fatto passi concreti. E la Juve spera che il fattore tempo giochi a suo favore".