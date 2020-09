Domenica sera c'è la Juve, che lo voleva e che lui voleva. Domenica ci sarà la Juve che all'Olimpico si presenta con Alvaro Morata come nuovo numero 9, e che Edin Dzeko dovrà affrontare in un mix di emozioni. Tra delusione e la voglia di continuare al meglio la sua avventura a Roma. E intorno a lui la città è divisa: giusto dargli ancora la fascia? Per la Roma il problema non esiste, contro la Juventus il bosniaco sarà il capitano della squadra. Tanti tifosi, però, lo criticano perché si era già promesso ai bianconeri, i rivali di sempre, mentre molti altri lo «assolvono» perché la cessione l’avrebbe cercata il club e non lui. Scrive la Gazzetta, che aggiunge: "Lo stesso Edin, in cuor suo, non ci è rimasto bene quando ha capito che una parte della tifoseria non lo vorrebbe più capitano". Dzeko dovrà anche chiarirsi presto con Fonseca, mettendo da parte le frizioni emerse dopo la figuraccia con il Siviglia: il rapporto tra i due è sfilacciato e tra i motivi per cui Dzeko aveva deciso di andare alla Juve c’era anche questo.