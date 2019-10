C'è un solo uomo sempre presente nella Juventus in questo avvio di stagione. Ha giocato tutti i 720 minuti delle otto partite fin qui dei bianconeri e intende esserci anche nel derby d'Italia di domenica sera a San Siro, contro l'Inter di Antonio Conte. Si parla di Leonardo Bonucci, capitano fino al rientro di Giorgio Chiellini e fin qui grande protagonista nell'avvio di stagione della squadra di Maurizio Sarri. Come scrive Gazzetta.it, Bonucci sta vivendo una seconda giovinezza e, forse, non si è mai visto così in bianconero.