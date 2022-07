Un segnale forte. Fortissimo. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.com,Un messaggio, insomma. E diretto verso Torino.Per CM, la Juventus si è inserita con insistenza tra la Roma e Zaniolo, che vorrebbe un rinnovo con aumento dell’ingaggio con i giallorossi (la scadenza del suo contratto al momento è al 2024). La trattativa è in standby, anche perché la Juve vorrebbe inserire il giocatore in uno scambio, mentre la Roma pressa per avere i 40-45 milioni richiesti. Cash. Magari con prestito iniziale, ma comunque l'obiettivo resta monetizzare. La formula, può essere titolo definitivo o in prestito con obbligo, ai quali la Juve potrebbe aggiungere anche una percentuale sulla futura rivendita per convincere i giallorossi a farlo partire. I bianconeri monitorano. E recepiscono il messaggio.