Georgi, capitano della Bulgaria che stasera affronterà l'Italia, ha parlato così: «Sono un tifoso della Juventus e ammiro tanto Bonucci. Giocare questa sfida contro i campioni d'Europa è per me e i miei compagni una bella vetrina.Speriamo di poter disputare una prestazione importante e fare una bella figura, non c'è ansia ma voglia di fare bene, nel nostro gruppo ci sono molti giovani che hanno fame e voglia di mettersi in mostra».