Chi è stato il primo capitano della Juventus?

Chi è stato il capitano più longevo nella storia della Juventus?

Chi è stato il primo capitano straniero della Juventus?

Chi è l'attuale capitano della Juventus?

Quanti sono stati i capitani della Juventus?

Carlo Bigatto I (1922-1929)

Virginio Rosetta (1929-1935)

Luis Monti (1935-1938)

Mario Varglien (1938-1942)

Pietro Rava (1942-1950)

Carlo Parola (1950-1954)

Giampiero Boniperti (1954-1961)

Flavio Emoli (1961-1963)

Omar Sivori (1963-1965)

Ernesto Castano (1965-1970)

Sandro Salvadore (1970-1974)

Pietro Anastasi (1974-1976)

Giuseppe Furino (1976-1983)

Gaetano Scirea (1983-1988)

Antonio Cabrini (1988-1989)

Sergio Brio (1989-1990)

Stefano Tacconi (1990-1992)

Roberto Baggio (1992-1995)

Gianluca Vialli (1995-1996)

Antonio Conte (1996-2001)

Alessandro Del Piero (2001-2012)

Gianluigi Buffon (2012-2018)

Giorgio Chiellini (2018-2022)

Leonardo Bonucci (2022-2023)

Danilo (2023-attuale)

Sono tanti i giocatori che hanno scritto pagine di storia memorabili con la maglia della, ma solo una ristretta cerchia di essi ha avuto l'onore di indossare la fascia di capitano del club bianconero . Un simbolo di leadership e personalità. Caratteristiche necessarie per rappresentare una società di tale blasone.Il primo capitano della Juventus, insignito ufficialmente del ruolo è stato. Bigatto I è stato un centrocampista che ha vestito la maglia della Juventus dal 1913 al 1931. In bianconero ha disputato 249 partite ufficiali vincendo 2 Scudetti e nell'annata 1034/35 ha ricoperto anche il ruolo di allenatore.Il capitano più longevo della storia della Juventus è stato ovviamente. L'ex numero 10 ha giocato nella Juve dal 1993 al 2012 e dall'estate del 2001 è stato nominato in via ufficiale capitano della Vecchia Signora, di cui ha indossato la fascia fino alla sua ultima partita ufficiale.Considerando Luis Monti e Omar Sivori oriundi, il primo straniero ad essere nominato capitano della Juventus è stato. Il difensore brasiliano, arrivato alla Juve nell'estate del 2019, è diventato formalmente il capitano bianconero dall'estate del 2023 dopo l'addio di Leonardo Bonucci.L'attuale capitano della Juventus è proprio. Il brasiliano è proprietario esclusivo della fascia dalla stagione 2023/24. Ha succeduto in ordine temporale Leonardo Bonucci, che ha lasciato la Vecchia Signora proprio nell'estate del 2023.Nel corso della storia della Juventus sono stati 25 i calciatori della Vecchia Signora ad essere stati insigniti ufficialmente del ruolo.