Ad aprire con la Juventus tra i principali quotidiani sportivi italiani è, come spesso accade, Tuttosport: "Capitan Ronaldo", in riferimento al ruolo ancora più da leader che assumerò CR7 contro il Cagliari in assenza degli acciaccati Bonucci e Chiellini. Sulla Gazzetta dello Sport c'è un paginone "Il calcio vota Inter", con riferimento a una giuria composta da allenatori ed ex giocatori che avrebbe designato i nerazzurri come favoriti per lo scudetto davanti alla Juve. Infine, il Corriere dello Sport che apre con Immobile finalmente "Libero!" dopo il tampone negativo, titola "Gattuso-Ibra si fa sul serio" con riferimento al posticipo Napoli-Milan, e sottotitola "E Pirlo prende la rincorsa: rimonta in quattro tappe".