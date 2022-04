Le parole di capitan Sara, dopo l'uscita delladalla Champions League:"Ripartiremo da questo. Lo spirito di sacrificio, la voglia di aiutarsi l'un l'altra e la compattezza.Come sempre, abbiamo donato qualcosa che non è mai quantificabile e che ha fatto la differenza.Qualcosa solo nostro che mi rende orgogliosa di noi.Lo spirito, la voglia di prenderci tutto quello che possiamo, ora che viviamo i palcoscenici più importanti.Quanto cammino in 5 anni per arrivare a giocarcela a viso aperto con dei colossi del calcio femminile.Ora ci affacciamo anche noi e finalmente la Juventus e l'Italia del calcio femminile, la parte per il tutto, acquisisce stima europea in questa competizione.E la partita: usciamo e non senza rimpianti. Ieri non siamo riuscite a mettere in campo tutto quello che possiamo esprimere. E se questa è la sensazione dopo aver affrontato uno dei più temibili avversari è chiaro che siamo sulla strada giusta. Grazie a tutti i tifosi, bianconeri e non, che ci hanno sostenuto incondizionatamente".