"Concentrazione e impegno". Il capitano è tornato. Con un post su Instagram Giorgio Chiellini indica ai compagni la strada da seguire aspettando la ripresa del campionato. Il difensore sta lavorando per trovare la forma migliore dopo la rottura del legamento crociato che l'ha fermato per tutta la stagione. Prima dello stop forzato era appena rientrato: prima una manciata di minuti contro il Brescia, poi la prima da titolare con la Spal. Ora non vede l'ora di tornare in campo ed essere di nuovo a disposizione di Maurizio Sarri.