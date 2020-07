Leonardo Bonucci ha celebrato il nono scudetto consecutivo sul suo profilo Instagram, postando un breve video con alcuni suoi scatti in bianconero e un messaggio forte, nel suo stile: "Da Capitano di una grande Squadra. In un anno surreale. Con una pandemia. Contro tutto e tutti. Per i nostri tifosi. Per chi voleva i playoff. Per chi credeva di poterlo vincere al nostro posto. Per chi ci ha criticato. Per chi non ci credeva più. IL MIO PIÙ BELLO". Bonucci ha in qualche modo dato seguito alle parole pronunciate in conferenza stampa...