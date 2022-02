Un ulteriore passo verso la normalità: la Sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali e il Ministro della Salute Roberto Speranza stanno discutendo l'allargamento della capienza degli stadi al 75%, primo passo verso un'apertura completa: si tratterebbe di un emendamento ad uno dei decreti Covid in sede di conversione. In una nota congiunta, Vezzali e Speranza hanno scritto: "Si lavora ad un primo allargamento , a partire dal 1 marzo, che porterà al 75% ed al 60% il limite delle capienze all'aperto ed al chiuso. Per poi proseguire con le riaperture complete qualora la situazione epidemiologica continuasse suo trend di calo".