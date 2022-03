Valentina Vezzali è attualmente il Sottosegretario allo Sport. Ha parlato ai microfoni di SkySport della situazione attuale della pandemia e della riapertura degli stadi. Ad inizio aprile è in programma Juventus-Inter. Queste le sue parole:



RIAPERTURA - "Il 31 marzo cesserà lo stato di emergenza e ci sarà una riapertura verso gli stadi del 100%. La partita del playoff per i Mondiali tra Italia e Macedonia del Nord sarà prima del 31 marzo e dovrò fare una deroga per aumentare lo capienza al 100%. Già per Italia-Svizzera Gravina mi aveva chiesto una deroga ma non l’ho potuta concedere a causa dello stato di emergenza, questa volta valuterò la situazione e deciderò se concederla o meno".