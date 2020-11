Negli studi Champions League di Sky Sport, Fabio Capello ha parlato di Zinedine Zidane, attuale allenatore del Real Madrid: "Zidane mi piace. Soprattutto apprezzo come sa leggere la partita - le sue parole -. Tante gare lin questi anni le ha vinte con i cambi, facendoli al posto giusto e nel momento giusto. Non guarda in faccia nessuno e nessuno critica le sue scelte". Dunque, il pensiero su Conte: "Grande professionalità, grande serietà, ma non vedo quel qualcosa in più durante la partita".