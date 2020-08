Ai microfoni di ESPN Messico, Fabio Capello parla di Jimenez alla Juventus: "È un grande giocatore che ha molto talento, ideale per giocare vicino a Ronaldo. Alla Juventus Cristiano sente la mancanza di un Benzema, potrebbe essere Jimenez. Il problema della Juve è che devono vendere dei giocatori e prenderne altri in prestito per poter fare mercato”. Il giocatore del Wolverhampton è nel mirino di Paratici ormai da diverse settimane e nel casting per il prossimo centravanti ha preso sempre più spazio. L'investitura di Capello è un'ottima notizia per chi aveva ancora dubbi su Jimenez, che nella scorsa stagione è stato assoluto protagonista del gran campionato targato Wolves.