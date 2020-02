Fabio Capello commenta le voci di mercato su Messi in Italia. L'ex allenatore bianconero ha dichiarato a margine dell'evento International Football Summit a Bilbao: "Chiesi Messi per la Juventus, mi avvicinai a Rijkard dopo 20 minuti (di un'amichevole estiva ndr) e gli chiesi se avesse potuto darmi in prestito. Un giocatore di 18 anni, che gioca una partita di fronte a 90 mila spettatori con una tale personalità...non lo avevo mai visto. Poi sui rumours su Leo e Guardiola alla Juve taglia corto: "Solo parole...".