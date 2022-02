Le parole di Fabio Capello negli studi di Sky Sport, dopo Atalanta-Juventus:



"Vlahovic ha cambiato la squadra, soprattutto in termini di verticalizzazione. Morata così gioca nella posizione dove rende di più. Dybala questa sera mi ha entusiasmato anche se io non sono un ‘dybalista'. Stasera si vedeva che voleva trascinare la squadra. La Juve può battere chiunque, ora è una squadra completa. Anche per lo Scudetto? No, quello è dell’Inter".