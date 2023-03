A Sky Sport, Fabioha parlato così di Dusan: "Vlahovic? La Juve non gioca in contropiede, non gioca molto negli spazi e lui ha difficoltà. Non è che si sa muovere benissimo in area di rigore, non è uno che ruba il tempo al marcatore. Contro la difesa della Roma non riusciva mai a staccarsi, per cui così è difficile anche ricevere il pallone. Non ha la forza diche hanno questo spessore fisico e controllano la palla in area, è più un giocatore di agilità, tecnicamente più bravo quando arriva la palla in area e può colpirla, ma se non ti stacchi è complicato".