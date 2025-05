Getty Images

Capello: 'Ve lo ricordate Pirlo alla Juventus? Dopo due titoli...'

2 ore fa



Fabio Capello a La Gazzetta dello Sport ha parlato della Juventus in passato e dell'arrivo di Tare al Milan. Le sue parole:



"Tocca a Tare trovare una soluzione, ma adesso il club non deve correre, deve scattare. L'errore è già stato fatto prima, sono convinto che se Conceicao avesse alzato la Coppa Italia dopo la Supercoppa, l'attuale management avrebbe provato a confermarlo. Ma può una partita cambiare il giudizio su 5 mesi di lavoro? Non si fanno così le valutazioni. Ve lo ricordate Pirlo? Alla Juve chiuse con due titoli, ma il club evidentemente pensò gli mancasse ancora esperienza o carisma. Ma se Conte non è disponibile e su Allegri ti fai anticipare dagli altri, non è che ne veda poi altri all'orizzonte. Per questo era necessario muoversi prima, avere le idee chiare e agire".