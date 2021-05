1









"Tracollo imbarazzante per la Juve. Non è esistita nel primo tempo, senza aggressività. E' partita aspettando ma non riusciva mai a recuperare. Tutte e due le squadre hanno sbagliato tanto nel primo tempo, ci siamo chiesti: questi sono da Superlega?". Un commento durissimo quello di Fabio Capello, che entra a gamba tesa sulla Juventus dopo il ko netto di questa sera, il 3-0 allo Stadium contro il Milan.