Capello: 'Totti non aveva dribbling, Del Piero aveva anche quello'

ha rilasciato un’intervista rilasciata alla rete televisiva svizzera RSI durante il programma Larmandillo. L'ex allenatore della Juventus ha toccato vari argomenti ripercorrendo anche le stagioni in bianconero."Francesco Totti era un centrocampista avanzato che non correva, però aveva grande visione di gioco e non aveva il dribbling. Alessandro Del Piero quando sono arrivato alla Juventus era in una fase discendente nella quale aveva un po' meno dribbling, ma ai tempi possedeva anche quella qualità insieme alla visione di gioco".

"La mia Juventus era una squadra costruita per vincere, molto forte. Sbagliammo la partita contro l’Arsenal, nel quarto di finale di Champions League, che ci eliminò, ma giocammo molto male. Eravamo bloccati. Era una partita aperta”.Era Emerson. L’equilibratore. Ma erano tutti bravi, era una grande squadra. Non aveva bisogno di quegli aiuti e di quelle che cose che si ssi sono inventati. Se poi si va a rivedere la finale del Mondiale giocato in Germania c’erano 9 giocatori della Juventus”.