Dagli studi di Sky Sport, Fabio, ex allenatore del Milan e della Juventus, ha svelato un retroscena di mercato su Edgar Davids, una cessione avvenuta quando sedeva sulla panchina rossonera. Ecco le sue parole: "Davids non era forte solo lì, era forte anche da noi. Io l'ho dovuto mandare via perché c'erano stati alcuni dei problemi dal lato comportamentale. Però avevo chiesto espressamente di non darlo a nessuna italiana, di cederlo all'estero per piacere. Poi i dirigenti mi hanno detto "lo mandiamo alla Juventus" ed è andata così".