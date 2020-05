Fabio Capello racconta il suo approdo alla Juve. L'ex tecnico in un passaggio a Sky ha spiegato: "Scoop di Tosatti? E' stato molto semplice, eravamo amici, a Roma lo frequentavo. Un giorno mi chiama e mi dice: 'Fabio ti interesserebbe la Juve'. Io gli dissi che credevo di aver fatto la mia parte nella Roma, dopo 5 anni sulla stessa panchina un allenatore non dà gli stessi valori e agli stessi livelli dell'inizio, quindi che mi poteva interessare. Mi mise in contatto con la Juve, ci incontrammo a Milano con Moggi e Giraudo, ma solo lui avrebbe avuto lo scoop della mia firma".