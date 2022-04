Fabio Capello, ex allenatore della Juventus, è intervenuto dagli studi di Sky Sport spiegando: "E’ una squadra che in campo è la più forte come convinzione, qualità ed equilibrio. Difficilmente la vedi messa male, i giocatori sono in un momento magico. Sono felici, tutti si aiutano. Dopo Torino contro la Juventus si è creato un ambiente sereno, secondo loro nella loro testa la rivale era proprio la Juventus".