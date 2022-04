Al termine di un evento al Teatro Nuovo di Ferrara, l'ex allenatore Fabio Capello ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW, dove ha parlato anche della Nazionale italiana.



'Abbiamo giocato con l’idea di essere i più bravi e non con l’umiltà che abbiamo dimostrato nelle altre partite. Ora si deve ripartire e ricostruire però con quello spirito e quella mentalità con cui abbiamo vinto gli Europei e che poi non abbiamo più rivisto. Anche se, analizzando i risultati, siamo fuori dai Mondiali per due rigori sbagliati. Questa è la verità. Con i rigori abbiamo vinto l’Europeo e con i rigori siamo rimasti fuori dai Mondiali'.