Intervenuto dagli studi di Sky, l'ex allenatore, Fabio Capello, ha espresso la propria opinione in merito all'ex attaccante dell'Inter (attualmente al Chelsea), Romelu Lukaku.



"L'idea di Tuchel era di inserirlo nel suo Chelsea ma non ci è riuscito. Lukaku è giocatore da contropiede, ma fortissimo, è un gran giocatore ma ha dei compagni di reparto che lo mettono in difficoltà. Forse nel campionato italiano abbiamo pensato che Lukaku fosse più forte di quello che è effettivamente".