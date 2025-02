Capello su Koopmeiners: 'Mi ricorda Kluivert'. Poi scappò dal suo Milan

AFP via Getty Images

La sensazione che si ha è che Teun Koopmeiners si stia sentendo schiacciato dal peso degli oltre 50 milioni (più bonus) spesi per acquistarlo e dalle altissime aspettative che tutto l'ambiente juventino ha riposto su di lui. Fabio Capello, ancora una volta, fa un parallelo con un caso simile, tra l'altro di un connazionale del centrocampista bianconero: "Mi ricorda Kluivert: arrivò al Milan con grandi aspettative dopo gli anni all'Ajax, ma da noi faticò a inserirsi. Il suo talento non era in dubbio, non a caso, una volta lasciata Milano, si è ripetuto a suon di gol nel Barcellona".

Certo, è ancora troppo presto per una bocciatura definitiva di Koopmeiners, ma dopo aver cambiato tre ruoli (trequartista, mediano e falso nove) senza risultati tangibili, e considerando che Motta non gli ha mai risparmiato elogi e parole di stima ("10 fantastico", "ha dato tantissimo e continuerà a dare il massimo", "mai una lamentela"), l'impressione che emerge è che il problema non sia tanto tattico quanto mentale. E allora, per trasformare di nuovo il brutto anatroccolo in un cigno, forse la soluzione potrebbe essere quella di tenerlo lontano per un po' dalla pressione, senza tutti gli occhi addosso.