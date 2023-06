Fabio, a Radio Firenze Viola, parla così del futuro di Vincenzo Italiano: "Giocare sempre con una propria identità a prescindere dall'avversario è una cosa molto positiva. Tuttavia, in alcuni casi servirebbe un po' più di attenzione nei riguardi della squadra che i viola affrontano. Cambiare gioco, in sostanza, si può. Quando un allenatore è convinto delle proprie idee, si sente maturo per il salto di qualità ed allenare una big io credo che possa e debba fare questo passo".