Fabio Capello, a Sky Sport, ha parlato di Icardi: "Ho visto Icardi durante il riscaldamento pre-partita e mi ha già dato sui nervi. Neymar faceva un discorso motivazionale, e Icardi si stava allungando da solo", le sue parole. Il tecnico ha poi parlato di Mbappé: "Se può giocare una parte di partita io avrei preferito schierarlo dall'inizio, perché al limite se peggiora lo si può sostituire, metterlo in campo nella seconda parte resta comunque un rischio. Dobbiamo vedere se lo hanno portato perché può giocare oppure lo hanno portato comunque in panchina per spaventare un po' gli avversari, questo è il dubbio che abbiamo".