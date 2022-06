In un'intervista rilasciata ai microfoni de Il Messaggero, l'ex allenatore di Juve e Roma, Fabio Capello, ha parlato anche del lungo tempo che si sta concedendo Angel Di Maria per fare la sua scelta definitiva. 'Per me rischia soprattutto Di Maria. Ci sono occasioni sulle quali devi essere rapido a decidere. Zaniolo? Per me è un predestinato e non deve preoccuparsi del futuro'.