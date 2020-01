Fabio Capello, ex allenatore e giocatore anche della Juventus, ha parlato così a Sky Sport del suo ricordo di Pietro Anastasi: "Quando sono arrivato io alla Juventus, negli anni '70, Anastasi era un giocatore giovane ma già di grande valore. È stato sempre un attaccante moderno che si muoveva per tutta la zona di campo offensiva, ma soprattutto era un uomo sincero. Sono stato fortunato a giocare con lui alla Juventus e in Nazionale. Era qualcosa in più di un semplice giocatore, è stato un uomo serio con una bellissima famiglia, come mi hanno detto. In quel periodo, assieme a Furino e Causo, è stato il simbolo di chi veniva dal Sud e lavorava a Torino"