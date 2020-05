Ai microfoni di Calciomercato.com, l'ex allenatore - tra le altre - di Roma e Juventus Fabio Capello ricorda quando voleva portare Edgar Davids in giallorosso: "Volevo Davids alla Roma e la Juve chiese in cambio De Rossi". All'epoca giovanissimo e ancora un centrocampista della Primavera. Ma Don Fabio ci aveva visto lungo fin da subito: "Ho detto di no. E dopo averlo fatto debuttare tra i grandi, avevo avvertito tutti che non si sarebbe mosso dalla Roma. Ha dimostrato fin dall'inizio grande personalità da leader".