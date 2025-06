AFP via Getty Images

Capello: 'Spalletti? Le cose andavano male'

26 minuti fa



Fabio Capello è intervenuto ai microfoni di Radio Rai parlando dell'esonero di Luciano Spalletti. Queste le sue parole:



CAPELLO SU SPALLETTI- "Sicuramente le cose non andavano bene, soprattutto il fatto che molti giocatori non volevano andare in Nazionale. Questa è una cosa molto brutta, non avrei mai pensato potesse succedere. Giocatori come Calafiori, che dicono che devono andare a curarsi e la settimana prima aveva giocato. Buongiorno la stessa cosa. Poi il caso Acerbi: non vengo perché l’allenatore mi dice che sono vecchio. Quando sento che non c’è amore per la maglia azzurra, mi viene un magone e una rabbia che spaccherei tutto".