Fabio Capello, a Sky Sport, commenta duramente la sconfitta della Juventus: "Sono rimasto scioccato dalla differenza di intensità, di giocate. Non è il discorso di qualità, sono tante giustificazioni per la Juve. Ma il Barcellona mi ha impressionato davvero, poteva fare otto gol, ha segnato due reti che non c'entravano nulla. C'era un'altra rapidità. E' questo che mi fa lasciare dubbioso su ciò che abbiamo in casa. Kulusevski? E' mancata la velocità nel movimento, in tutta la Juventus. Sempre pressati e sempre anticipati. Appena il Barcellona ha la palla, va via".