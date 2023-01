Intervenuto ai microfoni de Il Corriere dello Sport, Fabioha detto la sua anche sull'eterno dibattito su chi sia più importante tra allenatore e giocatori, che non di rado interessa anche la QUI le parole di Bobo Vieri ). Ecco il suo pensiero: "Quando sento parlare di trame di gioco mi viene da ridere. Puoi essere il miglior direttore d’orchestra del mondo ma se non hai qualche professore nella banda non puoi suonare alla Scala. Eppure il Mondiale in Qatar lo ha dimostrato chiaramente: alla fine vincono i fenomeni, più delle squadre".