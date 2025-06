Getty Images

Capello sicuro: 'Sostituto di Vlahovic? Ho le idee chiare'

un' ora fa

Fabio Capello ha parlato sulle colonne de La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole sul mercato della Juventus:



CAPELLO- "Nella gestione Motta mi sembra si sia fatta una gran confusione e a pagare sono stati anche i calciatori. Faccio due nomi: Teun Koopmeiners e Douglas Luiz. Possibile siano davvero i calciatori visti nel 2024-25? Parlo di cessioni perché mi pare di capire che tra Vlahovic e i bianconeri ormai ci sia aria di addio. E, a quel punto, la Juve avrebbe bisogno di un nuovo centravanti, anche perché non so che futuro avrà Kolo Muani, di proprietà del Psg. Chi prenderei come “nove” alla Signora? Vado diretto su Joshua Zirkzee, che in Serie A mi aveva fatto vedere giocate di gran classe. Zirkzee costerebbe pure meno del Gyokeres di turno, che ho letto accostato alla Juve. Ma lo svedese, per quanto sia stato una macchina da gol allo Sporting, a 27 anni non si è mai confrontato con un campionato di primissimo livello come il nostro".