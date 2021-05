Come cambia la Juve con l'arrivo di Allegri? L'analisi di Capello negli studi Sky: "Il problema Cristiano Ronaldo dovrà essere risolto molto in anticipo, in base a lui e Dybala potrà costruire la squadra. Allegri dovrà decidere, credo che da parte sua sia stata una scelta molto ponderata avendo molte possibilità all'estero. In Italia è stata sicuramente la piazza più facile, perché l'Inter non penso avrà la stessa potenza e qualità che abbiamo visto quest'anno. Credo che sarà ancora la Juve a dominare per i prossimi tre anni".