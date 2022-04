Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha detto la sua anche sulla finale di Coppa Italia tra Juve e Inter, tornando sul recente sfida di campionato che ha visto prevalere i nerazzurri. Ecco le sue parole: "Inzaghi non avrà una rivale facile: la Juve si è tirata su nel morale battendo la Fiorentina. E l’Inter ha faticato quando ha affrontato i bianconeri l’ultima volta. Ma proprio quella partita ha cambiato la stagione: la squadra di Inzaghi si è compattata nelle difficoltà, si è ricaricata mentalmente. Si vede che temeva la Juve particolarmente e, anche per quello, forse ha trovato il morale per fare l’impresa a Torino. Se avesse vinto Allegri, sarebbe stata corsa a quattro e invece...".